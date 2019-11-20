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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Орешкин заявил об отсутствии "сильной пробуксовки" в реализации нацпроектов

Шаг за шагом они достигают целевых значений, считает министр экономического развития России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не видит "сильной пробуксовки" в исполнении нацпроектов, несмотря на перенос значительной части мероприятий по их реализации на второе полугодие 2019 года.

"Сильной пробуксовки [с нацпроектами] нет. Действительно, была ситуация, которая была связана, в первую очередь, с первым полугодием - новые проекты, большое количество новых элементов. Все это плавно вводилось в стадию реализации, поэтому во второе полугодие, конечно же, значительная часть реализации основных элементов съехала. Все, что мы видим по таким проектам, как строительство инфраструктуры, ремонт дорог - здесь объемы уже выходят на уровни, близкие к запланированным, поэтому здесь и движение, и эффект на экономику уже есть", - сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

В частности, по программам льготного кредитования, которые предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в IV квартале удалось выйти на запланированные темпы роста по выдаче новых кредитов, подчеркнул министр.

"То есть шаг за шагом это все достигает целевых значений и начинает оказывать влияние на экономику, - добавил он. - Что очень важно понимать - нельзя ставить, как мне кажется, вопрос, что нацпроекты способны обеспечить экономический рост или неспособны. Нацпроекты - это всего лишь один из элементов, они решают накопленные структурные проблемы в разных секторах экономики".

Ранее Счетная палата констатировала, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - сентябрь 2019 года составили 52,1% от запланированного на год объема, это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (62,9%). Однако в ходе форума "Россия зовет!" глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что реализация нацпроектов набирает скорость, а расходы по ним приходят в норму.

Неиспользованные в 2019 году средства на нацпроекты будут перенесены на следующий год. При этом, согласно проекту федерального бюджета, с 2020 по 2022 год расходы на нацпроекты вырастут с 2 трлн до 2,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кудрин, Алексей ЛеонидовичОрешкин, Максим СтаниславовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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