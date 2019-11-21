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Инженерные классы "Роббо" появились в 47 школах Приморья

Стоимость госконтракта по оснащению учебных заведений необходимым оборудованием составила 86 млн рублей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Инновационные инженерные классы, в которых дети учатся робототехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати, открылись в 47 школах Приморья. Они оборудованы техникой компании "Роббо", российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) и резидента "Сколково", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Кружкового движения.

Модернизация уроков "Технология" в школах является одним из ключевых мероприятий национального проекта "Образование". Министерство просвещения в конце 2018 года утвердило новую концепцию преподавания этих уроков. Она предполагает введение в образовательный процесс таких предметов, как программирование, 3D-моделирование, прототипирование, робототехника и системы автоматического управления, технологии "умного дома", интернета вещей и других.

"Победителем открытого аукциона на поставку образовательных комплексов, который состоялся в июле 2019 года, стал Приморский филиал "Ростелекома". Для оборудования школ было выбрано решение российского разработчика - инновационный инженерный класс "Роббо Класс". Стоимость госконтракта составила 86 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Инженерные инновационные классы появились в школах крупных городов и в сельской местности. В октябре более 100 педагогов края прошли обучение по работе с новым оборудованием. Доступ к обучению с применением новых технологий получили около 15 тыс. школьников.

"Приморский край - первый регион, который системно начал внедрять в школах новый стандарт в обучении предмету "Технология". Чаще всего этот процесс носит точечный характер и отдается "на откуп" директорам школ, которые не всегда готовы к переменам. В Приморском крае инициатива модернизации системы школьного образования исходит непосредственно от губернатора региона, и это самым благоприятным образом сказывается на скорости и качестве подготовки молодых профессиональных кадров для новой цифровой экономики России", - процитировали в пресс-службе слова основателя компании "Роббо" Павла Фролова.

Создать собственного робота

В комплект каждого из классов вошли робототехнические конструкторы, которые позволяют создать и запрограммировать своего робота, 3D-принтер, на котором можно напечатать детали корпуса робота и другие изделия, центр 3D-прототипирования для лазерной гравировки и фрезерной обработки, цифровая лаборатория с разнообразными датчиками, которая позволяет изучать окружающий мир. "Роббо Класс" предназначен не только для организации уроков "Технология", но и для изучения других предметов - например, для проведения опытов и реализации проектов на уроках физики, химии, информатики, естествознания, экологии, биологии.

"В Приморье сложилась одна из сильнейших в мире школ студенческой робототехники, разработки дальневосточных ученых в этой сфере широко известны в международном академическом сообществе, используются ведущими компаниями для реализации крупных проектов, действует Центр развития робототехники, чьи образовательные практики в работе с детьми признаны одними из лучших в стране. Использование технологий компании - участника Кружкового движения "Роббо" в школьной программе позволит вовлечь больше школьников в орбиту НТИ, усилить подготовку будущих студентов, исследователей и разработчиков - нового поколения технологических лидеров России в сфере робототехники", - процитировали в пресс-службе слова лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ, проректора Дальневосточного федерального университета по развитию Дмитрия Земцова.

"Роббо" - российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент "Сколково" и АО "Технопарк Санкт-Петербурга". Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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