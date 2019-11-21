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Участниками пилотного проекта по уходу за пожилыми в 2020 году станут шесть регионов

Со следующего года проект заработает в Алтайском крае, Воронежской, Новосибирской, Тюменской и Тамбовской областях и республике Бурятия

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Шесть регионов станут новыми участниками пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году. Об этом сообщила директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина на всероссийской конференции "Настоящее и будущее системы долговременного ухода в РФ" в четверг в Кемерове.

"Мы видим 12 регионов, которые движутся с 2019 года, в 2020 году прибавляются еще шесть, [планировалось] семь, но один регион "расстроился" (не сможет войти в число пилотных участников со следующего года). Система заработает во всех субъектах, и даже не к 2024 году, а к 2022 году", - сказала Олескина

Согласно инфографике, сопровождающей выступление Олескиной на конференции, уточняется, что новыми участниками проекта со следующего года станут Алтайский край, Воронежская область, Новосибирская область, Тюменская область, Тамбовская область и Бурятия. Таким образом, со следующего года проект будет реализовываться в 18 субъектах страны, сейчас пилотными площадками являются 12 регионов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТюменская областьАлтайский крайБурятияВоронежская областьКемеровская областьНовосибирская областьТамбовская область
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