Минкомсвязь запустила на портале госуслуг прототипы еще пяти суперсервисов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь запустила в тестовом режиме на портале госуслуг еще пять прототипов суперсервисов (комплексов цифровых госуслуг) - "Трудовые отношения онлайн", "Цифровые документы об образовании онлайн", "Мое здоровье онлайн", "Онлайн помощь при инвалидности" и "Имущество онлайн". Об этом говорится в сообщении министерства.

Суперсервис "Трудовые отношения онлайн" позволит дистанционно заключить и расторгнуть договор с работодателем, а также зарегистрироваться в центре занятости и подобрать вакансии. С сервисом "Цифровые документы об образовании" всегда будут под рукой юридически значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов. "Мое здоровье онлайн" - это возможность пользоваться медицинскими документами в электронном виде, записываться к специалистам и следить за своими показателями здоровья. Сервис "Онлайн помощь при инвалидности" существенно упростит процесс оформления инвалидности и получения пособий, а "Имущество онлайн" поможет не выходя из дома оформить право на земельный участок.

Прототипы размещены в соответствующем разделе портала, после тестирования пользователи смогут оценить с помощью опроса удобства нововведений. Затем разработчики проанализируют отзывы и доработают сервисы с учетом пожеланий граждан. "Страницу суперсервисов на госуслугах посетило уже около полумиллиона человек, более 35 тыс. из них прошли опрос и оставили развернутые комментарии. Мы рады, что более 95% одобрили идею суперсервисов и отметили, что с ними получение государственных услуг станет проще", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.

1 ноября в России был запущен один из суперсервисов в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - оформление европротокола онлайн. Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы подобные суперсервисы.