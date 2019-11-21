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Финансирование нацпроектов Волгоградской области за три года составит 68 млрд рублей

В частности, в 2020 году будет выделено 20,2 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в четверг во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В 2020 году на реализацию мероприятий нацпроектов будет направлено 20,2 млрд рублей, всего в течение ближайших трех лет - 68 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

"Бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов принят большинством голосов. На реализацию национальных проектов в Волгоградской области в следующем году, согласно документу, будет направлено 20,2 млрд рублей, а всего, с учетом 2021 и 2022 годов - 68 млрд рублей", - сказала представитель облдумы.

Она уточнила, что наибольшее финансирование в 2020 году закладывается на мероприятия нацпроекта "Демография" - 5,7 млрд рублей. Большая часть этих средств предназначена для финансовой помощи семьям при рождении детей и строительства в регионе 25 детских садов. Это позволит полностью обеспечить местами в детсадах малышей в возрасте до трех лет. Значительные суммы также выделяются на реализацию областной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Исходя из данных принятого бюджета, собственные доходы в 2020 году вырастут по сравнению с 2019 годом на 5,6 млрд рублей и составят 77,2 млрд рублей. На 5 млрд рублей возрастут и безвозмездные поступления - на 2019 год они планировались в размере 26,6 млрд рублей, на 2020 год - 31,6 млрд рублей. "Принятый сегодня документ однозначно является бюджетом развития, мы видим существенное превышение собственных доходов в 2020 году по сравнению с нынешним годом", - отметил в своем выступлении при обсуждении бюджета заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Булгаков.

Предыдущие три года в Волгоградской области принимался бездефицитный бюджет, на 2020 год он принят с профицитом в 200 млн рублей. Доходы в следующем году составят 108,9 млрд рублей (108,3% к плановым назначениям 2019 года), расходы 108,7 млрд рублей. С таким же профицитом 200 млн рублей запланирован бюджет на 2021 год, плановое превышение доходов над расходами в 2022 году составит уже 500 млн рублей.

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