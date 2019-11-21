В Петербурге открылся центр поддержки предпринимателей Ленинградской области "Мой бизнес"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Центр комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) "Мой бизнес" начал работу на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Создание [центра] обозначено в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в структуру вошли семь подразделений: центр поддержки предпринимательства, региональная микрокредитная компания, региональная гарантийная организация, фонд развития промышленности, центр инжиниринга, а также центр инноваций в социальной сфере. В стадии формирования находится также центр молодежного инновационного творчества.

По итогам прошлого года фактический оборот МСП Ленинградской области составил более 628,6 млрд рублей, что составляет 25% от оборота всех предприятий и организаций региона, налоговые отчисления выросли на 24% - до 4,1 млрд рублей, а инвестиции МСП в развитие бизнеса увеличились на 20% - до 4,7 млрд рублей. В 2018 году численность занятых в секторе МСП достигла 199 тыс. человек, что на 2,6% больше показателя 2017 года. Количество субъектов МСП за 9 месяцев 2019 года возросло на 4,5% - до 62,2 тыс. За этот период объем закупок государственных и муниципальных заказчиков у малых и средних предприятий превысил 14 млрд рублей.

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие шесть лет.