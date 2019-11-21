Власти Нижегородской области в рамках нацпроекта окажут поддержку производителям сувениров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области готовы оказать поддержку местным производителям сувениров и изделий народного промысла в рамках нацпроекта. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Вознесенский район и осмотра одного из предприятий, занимающихся выпуском такой продукции.

"Мы готовы оказывать поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал он. По словам Никитина, власти заинтересованы в дальнейшем развитии предприятий, специализирующихся на народных сувенирах, так как они, в первую очередь, дают области новые рабочие места. При этом губернатор уверен, что в регионе необходимо сохранять традиции художественных промыслов, в том числе полхов-майданской росписи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, в рамках своей рабочей поездки в район Никитин посетил одно из семейных предприятий, созданное три года назад и специализирующееся на выпуске сувенирной продукции.

"В настоящее время около 70% от всего объема произведенной продукции отсюда поставляется на экспорт, сувениры разъезжаются в 44 страны мира", - сказал глава региона. Изначально здесь трудилось четыре человека, сейчас же на производстве работает уже 49 человек. В планах на будущий год создать здесь около 100 рабочих мест, а также привлекать большое количество художников, работающих на дому. Реализации этих планов, как отметили в пресс-службе, должен поспособствовать новый цех с большим складом и цехом сборки, который планируется сдать до конца текущего года.