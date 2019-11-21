{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Нижегородской области в рамках нацпроекта окажут поддержку производителям сувениров

Губернатор региона Глеб Никитин добавил, что в области необходимо сохранять традиции художественных промыслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области готовы оказать поддержку местным производителям сувениров и изделий народного промысла в рамках нацпроекта. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Вознесенский район и осмотра одного из предприятий, занимающихся выпуском такой продукции.

"Мы готовы оказывать поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал он. По словам Никитина, власти заинтересованы в дальнейшем развитии предприятий, специализирующихся на народных сувенирах, так как они, в первую очередь, дают области новые рабочие места. При этом губернатор уверен, что в регионе необходимо сохранять традиции художественных промыслов, в том числе полхов-майданской росписи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, в рамках своей рабочей поездки в район Никитин посетил одно из семейных предприятий, созданное три года назад и специализирующееся на выпуске сувенирной продукции.

"В настоящее время около 70% от всего объема произведенной продукции отсюда поставляется на экспорт, сувениры разъезжаются в 44 страны мира", - сказал глава региона. Изначально здесь трудилось четыре человека, сейчас же на производстве работает уже 49 человек. В планах на будущий год создать здесь около 100 рабочих мест, а также привлекать большое количество художников, работающих на дому. Реализации этих планов, как отметили в пресс-службе, должен поспособствовать новый цех с большим складом и цехом сборки, который планируется сдать до конца текущего года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Власти Карелии предложили расширить нацпроект "Экология" за счет борьбы с лесными свалками
Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС