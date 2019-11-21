Власти Карелии предложили расширить нацпроект "Экология" за счет борьбы с лесными свалками

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Карелии предложило включить в национальный проект "Экология" борьбу с нелегальными лесными свалками и замусоренными территориями на землях иных назначений. По оценке специалистов регионального ведомства, если проблема городских и сельских свалок решается за счет федерального проекта "Чистая страна", то ликвидация свалок в лесу и на других территориях, объем которых гораздо больше, идет сложнее, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

"Мы ведем работу по этим вопросам, и неоднократно уже обращались в Министерство природных ресурсов [РФ] по поводу того, что национальным проектом сегодня должны быть охвачены не только города и села, но и земли иных категорий: земли лесного фонда и все остальное. Если сегодня посмотреть в масштабах страны, это проблема не только нашей республики, такие проблемы есть по всей Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

К настоящему моменту Минприроды Карелии уже несколько лет активно работает со 154 свалками, из которых только четыре находятся в черте населенных пунктов. Федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология" предусматривает выделение средств на ликвидацию и рекультивацию только тех мусорных объектов, которые возникли в границах городов и поселков. При этом, по оценкам специалистов регионального ведомства, ликвидация оставшихся 150 свалок потребует до 100 млн рублей.

"Сегодня критерии вхождения в федеральный проект - нахождение свалки в границах городов и сел. У нас таких четыре, и на сегодняшний день они все включены в национальный проект. До 2024 года [они все будут ликвидированы], сейчас по одной из них - в Беломорске - ведется разработка проектно-сметной документации. Дальше под ее ликвидацию будут выделять федеральные средства, и мы будем ее ликвидировать", - отметил Щепин.

С оставшимися несанкционированными свалками региону приходится разбираться самостоятельно. Многие из них образовались много лет назад по приказам сельсоветов, когда экологическое законодательство сильно отличалось от действующего сегодня. Так, в 2019 году после судебного решения за счет республиканского бюджета была расчищена одна свалка на территории лесного фонда в районе поселка Сяпся Пряжинского района, где за годы скопилось 10 тыс. кубометров различных отходов, от коммунального до строительного мусора. Те свалки, которые находятся на арендованных участках леса, самостоятельно придется ликвидировать арендаторам.

"Часть арендаторов у нас добросовестно справляется, с некоторыми мы в судебных разбирательствах", - отметил региональный министр.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая страна". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.