Татарстан получил 650 млн рублей на строительство Большого казанского кольца по нацпроекту

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделило Татарстану 650 млн рублей на строительство первого этапа Большого казанского кольца в 2019 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В текущем году для реализации нацпроекта власти РФ приняли решение дополнительно выделить регионам 14,7 млрд рублей. Эти средства были распределены между 36 субъектами.

"Татарстану выделены 650 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Четырехполосная дорога будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Данный отрезок считается одним из самых сложных в ходе первого этапа строительства БКК, придется возводить подпорные стены по ходу движения и построить подземный пешеходный переход", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Большое казанское кольцо - магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подходе к центру города. Проект реализуют с 2010 года, вышеуказанный участок позволит сомкнуть кольцо.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.