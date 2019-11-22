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В Приморье разработают программу комплексного развития транспортной отрасли

В рамках программы предусмотрена диспетчеризация всех автобусных перевозок в регионе
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Программу транспортного планирования Приморского края, которая должна оптимизировать все перевозки по региону, разработают до августа 2020 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевой администрации.

"В 2020 году в Приморье в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" начнется разработка программы транспортного планирования, что позволит оптимизировать все пассажирские перевозки региона. Программа предусматривает диспетчеризацию всех автобусных перевозок - такой проект уже разработан. Документ должен быть представлен губернатору Приморья к 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

В программе будут увязаны все виды транспорта, работающие в крае. Она направлена на оптимизацию транспортного обслуживания и улучшение бизнес-климата для предпринимателей, работающих в этой сфере. Сейчас, по данным администрации, в Приморье 37 межмуниципальных перевозчиков работают на 174 маршрутах, население обслуживают почти 400 автобусов, перевозя около 5 млн пассажиров в год.

Программа будет разработана также для исполнения задачи, которую президент Владимир Путин поставил перед субъектами ДФО: к 2020 году войти в ТОП-30 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года край уже улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайДальний Восток
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