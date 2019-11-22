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Минобрнауки предлагает начать финансирование синхротрона в Новосибирске с 2020 года

В 2020 году предполагается выделить на создание "СКИФа" 1 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Финансирование строительства синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов" ("СКИФ"), который создается в Новосибирской области по национальному проекту "Наука", может начаться с 2020 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минобрнауки РФ, опубликован в пятницу на портале проектов нормативно-правовых актов.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон на общем собрании отделения 12 сентября сообщил, что сдача "СКИФа" может быть сорвана из-за неполучения финансирования в установленные сроки. Так, ученые предполагали получить средства на синхротрон еще весной этого года. Пресс-служба Минобрнауки тогда сообщила, что строительство установки будет продолжено после утверждения его характеристик членами специально созданного совета.

"Осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции в проектирование и строительство объекта "Центр коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" (Новосибирская область, мощность, подлежащая вводу, - 150 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2024 год, включая создание источника синхротронного излучения поколения 4+ в 2023 году)", - говорится в проекте документа.

Согласно нему, в 2020 году предполагается выделить на создание "СКИФа" 1 млрд рублей, в 2021 - 3,4 млрд, в 2022 - 10,5 млрд, в 2023 - 12,9 млрд, в 2024 году - 9,3 млрд рублей. При этом, согласно пояснительной записке к документу, первый этап создания синхротрона в 2019 году, который оценивается примерно в 2 млн рублей, должен быть профинансирован за счет внебюджетных источников Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс", в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке. Синхротрон будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус.

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