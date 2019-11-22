Институт прикладной физики РАН на средства мегагранта изучит электромагнитное поле Земли

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН, Нижний Новгород), который стал одним из победителей конкурса мегагрантов, впервые изучат, как изменение электромагнитного окружения Земли влияет на живые организмы. Об этом в пятницу сообщается на странице института в Facebook.

21 ноября Минобрнауки объявило 36 победителей седьмого конкурса на предоставление мегагрантов, который проходил в рамках нацпроекта "Наука". Максимальный объем гранта составил 90 млн рублей. По условиям конкурса, руководителями проектов должны быть ведущие ученые с мировым именем. Такой приглашенный специалист должен сформировать в университете исследовательскую лабораторию мирового уровня.

"Мегагрант, который в течение 2019-2021 годов будет выполняться в ИПФ РАН, носит междисциплинарный характер. Ученые планируют изучить, как формирование и изменение электромагнитного окружения Земли влияет на живые организмы. Исследование на стыке геофизики и биологии будет проводиться в ИПФ РАН впервые. Для этого будет создана исследовательская установка, с помощью которой ученые смогут моделировать электромагнитное поле с необходимыми параметрами, а на базе института откроется новая лаборатория", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущим ученым лаборатории станет профессор университета Тель-Авива Колин Прайс, который более 20 лет исследует влияние глобального потепления на молниевую и грозовую активность, а также взаимосвязь между этими явлениями и ураганами и внезапными наводнениями. Кроме того, он внес большой вклад в разработку глобальной климатической модели, которая сейчас используется многими экспертами.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.