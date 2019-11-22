В Северной Осетии до конца года по нацпроекту переобучат почти 500 предпенсионеров

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 500 жителей предпенсионного возраста пройдут обучение в рамках нацпроекта "Демография" до конца года, это вдвое больше запланированного. При этом будет сэкономлена треть рассчитанных средств, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета по занятости населения региона.

"В рамках национального проекта "Демография" на 2019 год было запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 253 человек предпенсионного возраста. Общий объем финансирования был рассчитан в размере 17,3 млн рублей. При этом на сегодняшний день заключены контракты по обучению 487 человек на сумму 12,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Увеличение количества обучаемых стало возможным благодаря экономии средств при проведении конкурсных процедур и на выплату стипендии, так как среди граждан предпенсионного возраста есть работающие люди, которым стипендия не полагается.

Жители республики смогут пройти обучение на электромонтажника, портного, сварщика, воспитателя детского сада, психолога в образовании, менеджера в образовании, бухгалтера, оператора ЭВМ, кондитера, специалиста по управлению персоналом, дизайнера. Кроме того, договоры по обучению подписаны с профессиональными образовательными учреждениями высшего и среднего уровня.

Всего в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" 1 518 жителей предпенсионного возраста в Северной Осетии пройдут обучение до 2024 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.