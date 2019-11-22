{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии до конца года по нацпроекту переобучат почти 500 предпенсионеров

В частности, жители региона смогут обучиться на портного, сварщика, воспитателя детского сада и бухгалтера

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 500 жителей предпенсионного возраста пройдут обучение в рамках нацпроекта "Демография" до конца года, это вдвое больше запланированного. При этом будет сэкономлена треть рассчитанных средств, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета по занятости населения региона.

"В рамках национального проекта "Демография" на 2019 год было запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 253 человек предпенсионного возраста. Общий объем финансирования был рассчитан в размере 17,3 млн рублей. При этом на сегодняшний день заключены контракты по обучению 487 человек на сумму 12,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Увеличение количества обучаемых стало возможным благодаря экономии средств при проведении конкурсных процедур и на выплату стипендии, так как среди граждан предпенсионного возраста есть работающие люди, которым стипендия не полагается.

Жители республики смогут пройти обучение на электромонтажника, портного, сварщика, воспитателя детского сада, психолога в образовании, менеджера в образовании, бухгалтера, оператора ЭВМ, кондитера, специалиста по управлению персоналом, дизайнера. Кроме того, договоры по обучению подписаны с профессиональными образовательными учреждениями высшего и среднего уровня.

Всего в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" 1 518 жителей предпенсионного возраста в Северной Осетии пройдут обучение до 2024 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Институт прикладной физики РАН на средства мегагранта изучит электромагнитное поле Земли
Ученые планируют изучить, как электромагнитное окружение Земли влияет на живые организмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС