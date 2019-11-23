Первых победителей олимпиады Кружкового движения НТИ назвали в Королеве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Победителей первого финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior определили в городе Королеве Московской области. В заключительном туре соревнований, прошедших 23 ноября, 74 школьника 5-7 классов разрабатывали модель "умного пешеходного перехода", программировали чат-ботов, собирали контейнер для поддержки жизни "биовещества" и механизм захвата груза для летательных аппаратов, сообщили в субботу в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы. В этом году при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей" мы запустили юниорское направление олимпиады Кружкового движения НТИ, и отклик более чем 23 тыс. школьников со всей России показал, что мы попали в точку. Будущее страны сейчас во многом определяется именно тем, как мы поддержим юного человека, открывшего в себе интерес к инновациям", - привела пресс-служба слова лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Инженерные соревнования в Московской области открыли серию из 16 финалов, которые пройдут в ноябре-декабре в 16 городах страны. На площадке Технологического университета участники одновременно состязались по четырем сферам: технологии для мира роботов, космоса, среды обитания и виртуального мира. Финалисты представляли семь регионов: Москва, Московская, Курская, Калужская, Белгородская, Тульская и Липецкая области.

Победителями первого финала стали: в сфере "Технологии для мира роботов" - Олег Хобот, Михаил Лозов, Андрей Кошелев, Павел Клеопин (команда "Буран"); в сфере "Технологии для космоса" - Артем Артюшенко, Анастасия Панфилова, Полина Тетерина, Светлана Кудашкина (команда "Созвездие"); "Технологии для среды обитания" - Иван Бобровников, Афанасий Даниличев, Екатерина Чистякова, Александра Яшина (команда "Сириус"), в "Технологиях для виртуального мира" - Екатерина Дмитриевская, Василий Цветков, Анна Рощина, Анастасия Смирнова (команда "Движение вверх").

Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 тыс. школьников 5-7 классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1,2 тыс. ребят. Следующие заключительные этапы пройдут с 24 ноября по 15 декабря в Иркутске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе, рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

Во время финального этапа школьникам предстоит разбиться на команды и решить инженерные задачи, используя современное технологическое оборудование: 3D-принтеры, лазерные резаки, квадрокоптеры и другие. Финалистам потребуются практические навыки и компетенции в области программирования, 3D-моделирования, основ электроники и схемотехники.

Об олимпиаде

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

В 2019-2020 году организаторами олимпиады выступают Кружковое движение Национальной технологической инициативы, Российская венчурная компания и Агентство стратегических инициатив; соорганизаторами Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior являются президентская платформа "Россия - страна возможностей" и "Платформа НТИ". В числе вузов-организаторов соревнований - Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, Университет Иннополис.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.