{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первых победителей олимпиады Кружкового движения НТИ назвали в Королеве

Следующие заключительные этапы олимпиады пройдут с 24 ноября по 15 декабря в нескольких городах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Победителей первого финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior определили в городе Королеве Московской области. В заключительном туре соревнований, прошедших 23 ноября, 74 школьника 5-7 классов разрабатывали модель "умного пешеходного перехода", программировали чат-ботов, собирали контейнер для поддержки жизни "биовещества" и механизм захвата груза для летательных аппаратов, сообщили в субботу в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы. В этом году при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей" мы запустили юниорское направление олимпиады Кружкового движения НТИ, и отклик более чем 23 тыс. школьников со всей России показал, что мы попали в точку. Будущее страны сейчас во многом определяется именно тем, как мы поддержим юного человека, открывшего в себе интерес к инновациям", - привела пресс-служба слова лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Инженерные соревнования в Московской области открыли серию из 16 финалов, которые пройдут в ноябре-декабре в 16 городах страны. На площадке Технологического университета участники одновременно состязались по четырем сферам: технологии для мира роботов, космоса, среды обитания и виртуального мира. Финалисты представляли семь регионов: Москва, Московская, Курская, Калужская, Белгородская, Тульская и Липецкая области.

Победителями первого финала стали: в сфере "Технологии для мира роботов" - Олег Хобот, Михаил Лозов, Андрей Кошелев, Павел Клеопин (команда "Буран"); в сфере "Технологии для космоса" - Артем Артюшенко, Анастасия Панфилова, Полина Тетерина, Светлана Кудашкина (команда "Созвездие"); "Технологии для среды обитания" - Иван Бобровников, Афанасий Даниличев, Екатерина Чистякова, Александра Яшина (команда "Сириус"), в "Технологиях для виртуального мира" - Екатерина Дмитриевская, Василий Цветков, Анна Рощина, Анастасия Смирнова (команда "Движение вверх").

Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 тыс. школьников 5-7 классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1,2 тыс. ребят. Следующие заключительные этапы пройдут с 24 ноября по 15 декабря в Иркутске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе, рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

Во время финального этапа школьникам предстоит разбиться на команды и решить инженерные задачи, используя современное технологическое оборудование: 3D-принтеры, лазерные резаки, квадрокоптеры и другие. Финалистам потребуются практические навыки и компетенции в области программирования, 3D-моделирования, основ электроники и схемотехники.

Об олимпиаде

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

В 2019-2020 году организаторами олимпиады выступают Кружковое движение Национальной технологической инициативы, Российская венчурная компания и Агентство стратегических инициатив; соорганизаторами Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior являются президентская платформа "Россия - страна возможностей" и "Платформа НТИ". В числе вузов-организаторов соревнований - Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, Университет Иннополис.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
XIX съезд "Единой России"
Россиян планируют вовлечь в принятие решений по национальным проектам
Для этой цели губернатор Глеб Никитин предложил использовать наработки Нижегородской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС