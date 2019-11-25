Власти Камчатки планируют привлечь в регион более 100 медработников до конца года

ТАСС, 25 ноября. Власти Камчатского края до конца года планируют привлечь на работу в регион свыше 100 врачей и специалистов среднего медицинского персонала в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В целях обеспечения медицинских организаций Камчатского края квалифицированными кадрами с начала года привлечено из других регионов страны 34 врача и 23 специалиста из числа среднего медицинского персонала. До конца года планируется привлечь из других регионов не менее 30 врачей и 20 средних медицинских специалистов", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и торговли региона Дмитрия Коростелева.

Финансирование национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого идет работа по привлечению кадров, в 2019 году на Камчатке составляет 925 млн рублей. По словам министра, основной целью нацпроекта остается снижение смертности, этого можно добиться за счет увеличения доступности медицинской помощи.

"В этих целях запланировано строительство и ведется проектирование вертолетных площадок, увеличивается количество вылетов санитарной авиации, ведется техническая модернизация учреждений здравоохранения, идет переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - передает пресс-служба слова Коростелева.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.