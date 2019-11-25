Бречалов: для ремонта и строительства очистных сооружений в Удмуртии нужно 10 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Реконструкция и строительство очистных сооружений на территории Удмуртии, которые могут быть включены в федеральный проект "Оздоровление Волги", оцениваются в 10 млрд рублей, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, выступая на "Часе субъекта" в Совете Федерации.

Ранее пресс-служба Госсовета республики сообщала о том, что работы по модернизации сооружений в республике оцениваются в 4 млрд рублей. Износ порядка 70% сооружений превышает 60%, обновление необходимо 30 объектам. По нескольким из них уже имеются проектно-сметная документация и положительное заключение Госэкспертизы. По информации министра, от состояния этих учреждении зависит здоровье более 350 тысяч человек, проживающих на территориях, где расположены изношенные объекты.

"Для сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод необходимо проведение масштабных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Мы уже направили в профильное министерство заявку о включении Удмуртии в федеральный проект и ожидаем решения правительства РФ. Пользуясь возможностью, обращаюсь к вам, уважаемые сенаторы, за поддержкой", - сказал он.

Бречалов пояснил, что в регионе, по территории которого протекает река Кама - один из крупнейших притоков Волги - поддерживают "инициативу расширения границ федерального проекта "Оздоровление Волги" по включению в число его участников всех субъектов РФ, расположенных в бассейне реки Волги и на ее притоках".

Позже глава региона отметил в общении с журналистами, что в регионе уже есть объекты, "которые угрожают нормальной жизни в населенных пунктах". "В первую очередь - это столица, город Ижевск, 26-й коллектор. И очистные, которые, можно сказать отсутствуют, в пятом городе по численности - это город Можга", - пояснил он.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).