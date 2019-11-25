Эксперт призвала пересмотреть подходы к сбору данных о здоровье детей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Устаревшая статистика сбора данных в России не позволяет в полной мере оценить влияние тех или иных факторов на здоровье детей, а также отследить динамику заболеваний. Такое мнение в понедельник высказала директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких.

"К сожалению, государственная статистика состояния здоровья детей у нас осталась от Советского союза, и это безобразная статистика. Потому что [оценка] состояния здоровья детей [делится на две группы] от 0 до 14 лет это одна группа и вторая группа - 15-18 лет. В единой группе детей от 0 до 14 судить о том, какова динамика, какие факторы влияют на состояние здоровья, практически невозможно. Там нет также данных о психическом здоровье детей, что чрезвычайно важная характеристика", - сказала она на круглом столе в ТАСС, посвященном роли федеральных проектов в формировании культуры ЗОЖ.

По словам Безруких, трагические случаи в школах, связанные со здоровьем, также возникают из-за отсутствия достаточной актуальной информации. "Далеко не каждая школа имеет объективные данные о состоянии здоровья детей. И потом, когда мы говорим о трагических случаях в школах, надо принимать, что это естественная вещь, потому что объективных данных о состоянии здоровья детей днем с огнем не сыскать", - добавила Безруких.

При этом она отметила, что в России уже порядка 20 лет существует программа формирования ценности здорового образа жизни у детей от старшего дошкольного возраста до шестого-седьмого класса. Программа "Разговор о правильном питании - национальный проект формирования культуры ЗОЖ" охватывает 60 регионов РФ и более 8 млн детей.

"Ценности формируются на всем протяжении развития ребенка, и это очень важно. Они должны сформироваться, как считают специалисты, к 14 годам. И если они не сформированы, есть такие исследования, они не сформируются никогда. В течение многих десятилетий эта забота о здоровье ребенка возлагалась на школу или государство. Это снимало в определенной мере ответственность с родителей, а именно родители и сам человек должны <...> понимать, что во многом это в его собственных руках", - заключила Безруких.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.