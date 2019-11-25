{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт призвала пересмотреть подходы к сбору данных о здоровье детей

Директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких считает, что в единой группе детей от 0 до 14 лет практически невозможно судить о том, какие факторы влияют на состояние здоровья и какова динамика

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Устаревшая статистика сбора данных в России не позволяет в полной мере оценить влияние тех или иных факторов на здоровье детей, а также отследить динамику заболеваний. Такое мнение в понедельник высказала директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких.

"К сожалению, государственная статистика состояния здоровья детей у нас осталась от Советского союза, и это безобразная статистика. Потому что [оценка] состояния здоровья детей [делится на две группы] от 0 до 14 лет это одна группа и вторая группа - 15-18 лет. В единой группе детей от 0 до 14 судить о том, какова динамика, какие факторы влияют на состояние здоровья, практически невозможно. Там нет также данных о психическом здоровье детей, что чрезвычайно важная характеристика", - сказала она на круглом столе в ТАСС, посвященном роли федеральных проектов в формировании культуры ЗОЖ.

По словам Безруких, трагические случаи в школах, связанные со здоровьем, также возникают из-за отсутствия достаточной актуальной информации. "Далеко не каждая школа имеет объективные данные о состоянии здоровья детей. И потом, когда мы говорим о трагических случаях в школах, надо принимать, что это естественная вещь, потому что объективных данных о состоянии здоровья детей днем с огнем не сыскать", - добавила Безруких.

При этом она отметила, что в России уже порядка 20 лет существует программа формирования ценности здорового образа жизни у детей от старшего дошкольного возраста до шестого-седьмого класса. Программа "Разговор о правильном питании - национальный проект формирования культуры ЗОЖ" охватывает 60 регионов РФ и более 8 млн детей.

"Ценности формируются на всем протяжении развития ребенка, и это очень важно. Они должны сформироваться, как считают специалисты, к 14 годам. И если они не сформированы, есть такие исследования, они не сформируются никогда. В течение многих десятилетий эта забота о здоровье ребенка возлагалась на школу или государство. Это снимало в определенной мере ответственность с родителей, а именно родители и сам человек должны <...> понимать, что во многом это в его собственных руках", - заключила Безруких.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Эксперты: Михаилу Меню на посту главы РЭО необходима поддержка общественности
Руководитель ассоциации "Раздельный сбор" Татьяна Нагорская считает, что Меню также поможет опыт и команда, которая была у него в министерстве ЖКХ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС