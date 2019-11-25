Новый детский сад построят к концу года по нацпроекту в райцентре Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Новый детский сад примет воспитанников до конца текущего года в Первомайске. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин, побывавший с рабочей поездкой в районе.

"На сегодняшний день в Первомайске пять детских садов, очередь составляет 96 человек, таким образом, новое детское дошкольное учреждение позволит практически полностью закрыть вопрос с местами", - отметил он. Никитин пояснил, что строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография" и должно завершиться до конца декабря текущего года. "К таким стройкам в каждом муниципалитете должен быть особый подход, предполагающий тщательный контроль на уровне глав", - заметил Никитин, напомнив про персональную ответственность чиновников за реализацию нацпроектов.

Последнее замечание губернатора касалось в том числе и ситуации, сложившейся с возведением первомайского детского сада: качество работы подрядчика, выигравшего тендер на строительство, не устроило районные власти. "Мы увидели, что кровля покрыта без утеплителя, подвал завален мусором, который не вывозился месяцами, никакого благоустройства не сделано, на наши претензии подрядчик не реагировал, и нам пришлось расторгнуть с ним договор", - пояснила глава местного самоуправления Первомайска Елена Лебеднова. Никитин, в свою очередь, потребовал внести фирму, халатно относящуюся к своим обязанностям, в реестр недобросовестных подрядчиков и направить информацию о ней в ФАС.

Между тем, по словам чиновницы, уже на следующей неделе будет готова вся электрика, через две недели - отопление, также начинаются отделочные работы. Благоустройство же территории ведется, в том числе и с организацией субботников. "Я на вас полагаюсь, верю, что справитесь", - заметил Никитин, взяв завершение строительства детского сада на особый контроль.