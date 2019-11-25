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Форум производительности станет международной площадкой для обмена опытом в Москве

Основной темой станет российский и иностранный опыт государственного стимулирования роста производительности труда

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международный форум производительности пройдет в Москве 26 и 27 ноября на площадке школы "Сколково". Основной темой станет российский и иностранный опыт государственного стимулирования роста производительности труда, сообщает пресс-служба Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ и ФЦК. В форуме примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, генеральный директор ФЦК Николай Соломон, представители министерств РФ, а также иностранные и российские специалисты - практики в области производительности.

"Сегодня вопросам производительности труда отводится центральное место в глобальной экономической повестке. Мы наблюдаем процесс интеграции лучших мировых подходов и практик, который происходит как на уровне стран, так и на уровне крупнейших производственных компаний мира. Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", к реализации которого мы приступили в 2018 году, уже стал частью передового мирового опыта", - отметил Орешкин, слова которого приводит пресс-служба ФЦК.

Он добавил, что Международный форум производительности призван стать ключевой площадкой для развития международного партнерства и генерации новых совместных решений.

Планируется, что в форуме примут участие более 1000 представителей российского и международного бизнеса, органов государственной власти и участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Основной задачей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.

Оператором национального проекта является Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда, руководителем - глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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