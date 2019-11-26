Площадки для занятий спортом откроют в трех районах Чувашии до конца года

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Площадки для занятий спортом на улице появятся в Чебоксарском, Ибресинском и Порецком районах Чувашии до конца текущего года в рамках проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"), сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"На прошлой неделе первая площадка уже заработала в Комсомольском районе. До конца года площадки планируется достроить в Чебоксарском, Ибресинском и Порецком районах", - говорится в сообщении.

Все площадки оборудованы травмобезопасным резиновым покрытием, на котором установлены брусья, тренажеры, турники, теннисный стол, рукоходы, баскетбольный щит, скамьи, помосты для выполнения отжиманий.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.