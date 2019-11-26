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Власти Тверской области планируют к 2025 году перевести все школы на обучение в одну смену

Дополнительные места будут открыты за счет капитального ремонта и строительства новых учреждений

ТАСС, 26 ноября. Около 8,1 тыс. дополнительных мест планируется открыть в школах Тверской области до 2025 года за счет нацпроекта "Образование". Это позволит перевести все учебные заведения на обучение в одну смену, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По проекту "Современная школа" в Тверской области планируется до 2024 года перевести на односменный режим обучения 8,1 тыс. школьников. Дополнительные места будут открыты за счет капитального ремонта и строительства новых учреждений - в Твери, Торжокском, Калязинском, Конаковском и Бежецком районах", - говорится на сайте облправительства.

В числе наиболее крупных строящихся образовательных учреждений - школа на 1224 места в микрорайоне "Брусилово" в Твери. "В настоящее время полностью возведено здание, школа подключена к системе теплоснабжения. Сделан спортивный блок, в высокой степени готовности - внешние и внутренние инженерные сети. Завершаются работы по укладке газонного ковра и посадке деревьев и кустарников, обустройству ограждения территории, отделочные работы в бассейне и других помещениях", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, планируется, что по итогам реализации нацпроекта "Образование" и региональных программ все школы региона перейдут на обучение в одну смену. "Для Тверской области реализация национального проекта "Образование" дает возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление - это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодежи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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