В Пермском крае 21 территория не освоила деньги нацпроекта "Жилье и городская среда"

ПЕРМЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Главы 21 муниципальных образований Пермского края не подали заявки на перечисление средств для реализации программы "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году, тем самым выполнение плана по благоустройству дворов и общественных пространств оказалось под угрозой срыва. Об этом на заседании совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе сообщил глава региона Максим Решетников.

"21 муниципальное образование не направили заявки на перечисление средств. Коллеги, кто деньги не освоит, не проведет работы, я поставлю вопрос о вашей профессиональной квалификации. Не освоение денег не допустимо по национальному проекту. Не то, что не освоение, это невыполнение обязательств перед людьми. Вы подписались под этими дворами, вы людям пообещали, мы на основе ваших данных включили эти параметры все в исполнение нацпроектов, вы подводите край", - сказал он, обращаясь к главам муниципалитетов.

В Пермском крае 46 муниципальных образований. По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александра Шицына, в 2019 году на благоустройство дворов и общественных территорий в муниципалитетах региона по нацпроекту было выделено более 1,2 млрд рублей, из них более 500 млн рублей - это средства краевого и местного бюджетов, остальные деньги - федеральные. В планах было привести в порядок более 590 объектов - заасфальтировать проезды, тротуары, оборудовать парковки, сделать освещение дворовых территорий, установить лавочки и урны.

"Из 460 дворовых объектов, планируемых к реализации в текущем году, завершен 391 объект, на стадии приемки находится еще 57 объектов дворовых территорий, по 14 объектам работы так и не начаты, по общественным пространствам из 132 объектов завершены 100, остальные 32 на стадии приемки", - сообщил Шицын, затруднившись ответить на вопрос губернатора о том какие именно территории не подали заявки на освоение средств нацпроекта.

За ненадлежащую организацию работы губернатор Пермского края Решетников объявил Шицыну выговор. Глава региона также напомнил, что несмотря на сложившуюся ситуацию все запланированные работы должны быть сделаны в 2020 году, только уже за счет местных бюджетов. "Если ваши подрядчики или ваши подчиненные по каким-то причинам сорвали сроки работ, значит работы должны быть все сделаны, пусть уже в следующем году, но сделаны, соответственно, уже за счет ваших бюджетов", - добавил он. В августе Решетников сообщал, что работы по благоустройству идут с отставанием, низкие темп был связан с неблагоприятной погодой.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).