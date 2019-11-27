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Вологодская область направит к 2023 году на нацпроекты 40,5 млрд рублей

Область участвует в реализации 51 проекта

ВОЛОГДА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделит на национальные проекты в ближайшие три года 40,5 млрд рублей. Такие расходы предусмотрены в областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, который в среду приняли в первом чтении депутаты областного парламента.

"В трехлетнем бюджете области предусмотрено 40,5 млрд рублей на национальные проекты: на нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 16 млрд, "Демография" - 12 млрд рублей, "Экология" - 3,5 млрд, "Здравоохранение" - 3,4 млрд и другие. По данным направлениям в течение трех лет мы должны построить три новые школы - в Соколе, Вологде и Тарногском районе, продолжится строительство детских садов в Вологде, Череповце и районах. Будут приведены к нормативу региональные дороги, реконструированы 26 объектов водоснабжения", - сообщила депутатам заместитель губернатора области, начальник Департамента финансов Валентина Артамонова.

Область участвует в реализации 51 проекта в рамках национальных проектов. В 2019 году на их реализацию в областном бюджете было предусмотрено 12,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияВологодская область
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