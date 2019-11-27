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На строительство школ и детсадов на Кубани в 2020 будет направлено порядка 10 млрд рублей

Часть средств будет направлена на строительство школы-интерната "Наследие"

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Кубани в 2020 году направят около 10 млрд рублей на строительство школ и детсадов, средства будут выделены в соответствии с нацпроектами и региональными программами, сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Из-за высокого уровня миграции населения в Краснодарском крае остро стоит проблема с недостатком мест в общеобразовательных учреждениях. Для решения проблемы губернатор региона поручил муниципалитетам разработать программу строительства школ и детских садов на десять лет. Программа должна не просто решить проблему дефицита мест, но и учесть прирост населения и увеличение миграционного потока в регион.
"В 2020 году на строительство школ и детсадов мы направим порядка 10 млрд рублей - это средства федерального и краевого бюджетов, выделенные в рамках нацпроектов и региональных программ. Речь идет о глобальных проектах", - сказал Кондратьев.
По его словам, часть средств будет направлена на строительство школы-интерната "Наследие" для одаренных детей в Краснодаре. Там смогут бесплатно обучаться 1,1 тысяч детей со всего края, 600 из которых смогут проживать в школьном общежитии на постоянной основе.
Кроме того, до конца следующего года планируется сдать новое учебное учреждение по модели инновационного научно-технологического центра "Сириус". В Сочи построят школу с бассейном и детский сад с общим количеством в 1460 мест. По региональному проекту "Современная школа" на эти цели будет выделено более 937 млн рублей. Также в новом году будет продолжено строительство здания для Казачьего кадетского корпуса им. атамана Бабыча, в котором смогут заниматься до 600 кадетов.
Кондратьев отметил, что приоритетной остается задача по созданию мест в средних школах и детских садах. "Используя возможности региональной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", в том числе в рамках регионального проекта "Современная школа", в 2020 году мы рассчитываем начать строительство 14 школ и девяти детских садов на общую сумму 6,2 млрд рублей", - сказал он, добавив, что в следующем году продолжится строительство трех школ в Краснодаре общей вместимостью в 4075 мест, начатых в текущем году по федеральному проекту "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда". На это предусмотрено почти 882 млн рублей.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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