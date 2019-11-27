Власти Кубани намерены вложить почти 1 млрд рублей в создание офисов врачей общей практики

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют направить почти 1 млрд рублей на создание 61 офиса врачей общей практики в ближайшие три года, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Продолжится строительство офисов врачей общей практики. В ближайшие три года на создание 61 офиса предусмотрен почти 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется к 2024 году создать 15 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и заменить 78 существующих, приобрести 11 передвижных медкомплексов, в частности, шесть флюорографических кабинетов для муниципалитетов, создать на базе центров медпрофилактики 13 центров общественного здоровья. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и оперативно оказывать первичную медпомощь жителям отдаленных от Краснодара районов.

Как сообщалось, депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На программу развития здравоохранения в 2020 году планируют выделить 62,7 млрд рублей с ростом 115% к 2019 году, на нацпроект "Здравоохранение" - около 7 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем году.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта в России планируется направить более 1,7 трлн рублей.