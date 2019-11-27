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Карелия обратилась в Минэнерго РФ за "зеленым тарифом" для запуска котельной на биогазе

Субсидия из федерального бюджета позволит направить средства на развитие системы производства энергии из переработанных отходов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 ноября. /ТАСС/. Минприроды Карелии обратилось в Минэнерго РФ за предоставлением "зеленого тарифа" на энергию, которую будет производить котельная на биогазе, включенная в территориальную схему обращения с отходами. Тариф позволит компенсировать разницу между размером предельно установленного в республике платежа и реальной стоимостью услуги, сообщил ТАСС глава регионального министерства Алексей Щепин.

"Государство компенсирует разницу между тарифом, который утвержден, и тем тарифом, который необходим для реализации тех или иных проектов. У нас есть согласие Минэнерго по поводу того, что они рассмотрят наше предложение на "зеленый тариф", - сказал он.

Субсидия из федерального бюджета позволит направить средства на развитие системы производства энергии из переработанных отходов и окупить ее. После обсуждения первой редакции территориальной схемы обращения с отходами, созданной по нацпроекту "Экология", власти Карелии отказались от идеи сжигания мусора и намерены использовать финскую технологию "Хардферм", которая позволит получать биогаз от процесса переработки органических отходов. По словам Щепина, рассматриваются варианты строительства котельной на биогазе в городах Суоярви или Медвежьегорск.

"Это будет либо Суоярви, либо Медвежьегорск, в ближайшее время определимся. Пока это будет одна котельная, которая круглогодично будет обеспечена объемом мусора, [образующегося в Карелии]. Эта котельная появится к 2024 году", - уточнил министр. Само производство биогаза будет происходить на площадке экотехнопарка, строительство которого начнется в местечке Орзега под Петрозаводском не ранее 2021 года.

В рамках нацпроекта "Экология" в Карелии появится новая система обращения с мусорными отходами. Она должна включить в себя строительство двух современных мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами под Петрозаводском и на участке в районе пересечения двух федеральных трасс: Кочкома - Костомукша и "Кола". Также схема утвердит запрет на ввоз мусора из других регионов и двукомпонентный раздельный сбор: все мусорные площадки оборудуют контейнерами для сбора пищевых и органических отходов отдельно от остального мусора.

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