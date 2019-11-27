Число предприятий-экспортеров в Нижегородской области выросло на 22% за этот год

ТАСС, 27 ноября. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Нижегородской области, которые работают на экспорт, увеличилось на 22% по итогам трех кварталов 2019 года. Это на 12% больше запланированного роста в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

"Изначально в рамках нацпроекта мы планировали увеличить долю малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки, на 10%. Промежуточный мониторинг [за девять месяцев 2019 года] показал, что уже сейчас этот показатель вырос на 22%, что выше запланированного", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам главы региона, добиться высоких показателей помогли мероприятия в рамках нацпроекта - проведение обучающих семинаров для бизнеса, организация и сопровождение бизнес-миссии для предпринимателей, компенсация части экспортных расходов. Никитин добавил, что с 2018 года в Нижегородской области запущена программа Российского экспортного центра (РЭЦ) по акселерации предприятий-экспортеров.

"Участникам этой программы стали более 20 нижегородских компаний, для каждой из них специалистами РЭЦ составлена индивидуальная дорожная карта развития производства экспортоориентированной продукции, выхода на зарубежные рынки, включающая персональный набор необходимых мер поддержки", - приводятся в сообщении слова Никитина.

В рамках реализации нацпроекта регион планирует увеличить несырьевой и неэнергитический экспорт с $4 млрд в 2018 года до $5,2 млрд - в 2024 году. По итогам девяти месяцев 2019 года, объем поставок нижегородской продукции за рубеж составил $3,2 млрд. Предприятия региона экспортируют машиностроительную продукцию, изделия металлургической и деревообрабатывающей промышленности, минеральные продукты.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.