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В Черкесске в 2020 году появятся пять универсальных спортплощадок по нацпроекту

Первую площадку создадут в микрорайоне Юбилейном, где практически отсутствуют объекты спортивной инфраструктуры

ЧЕРКЕССК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют построить пять универсальных спортивных площадок на территории города Черкесска в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография". Подобные площадки в городе появятся впервые, сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии города.

"В этом году рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в День республики и Черкесска торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс на территории гимназии №18. В следующем году построим пять спортобъектов - универсальных площадок "лето-зима", - приводит пресс-служба слова мэра Черкесска Руслана Тамбиева.

По словам мэра, строительство спортивных объектов и популяризация здорового и активного образа жизни позволит успешно прийти к показателю нацпроекта "Демография", согласно которому к 2024 году более половины россиян должно быть вовлечено в регулярные спортивные занятия. "Могу выразить уверенность, что Черкесск сможет достичь этой цифры к указанному периоду. Число горожан, систематически занимающихся спортом, уже составляет почти 46 тыс. человек - это 37 % от числа всех жителей республиканского центра", - сказал Тамбиев, отметив, что в городе набирают популярность занятия спортом на открытом воздухе.

Первая спортивная площадка откроется в микрорайоне Юбилейном, где практически отсутствуют объекты спортивной инфраструктуры.

Ранее в Черкесске открылся новый всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен по проекту "Спорт - норма жизни". Он состоит из круговой и прямой беговых дорожек, мини-футбольного поля, площадки для стритбола и игровых видов спорта, сектора для прыжков в высоту, ямы с песком для прыжков в длину, площадки для уличных тренажеров и воркаут-тренировок, двух раздевалок и трибун для зрителей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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