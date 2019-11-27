Адыгея планирует направить на реализацию национальных проектов в 2020 году 3,3 млрд рублей

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи в будущем году планируют профинансировать реализацию региональных проектов в рамках 10 национальных проектов на сумму 3,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента республики.

"Планируется, что в 2020 году на региональные проекты, реализуемые в рамках 10 национальных, будет направлено 3,2 млрд рублей. На нацпроект "Демография" рассчитывают направить почти 33% этой суммы, нацпроект "Образование" - более 24% и почти столько же - на нацпроект "Здравоохранение", - сказали в пресс-службе.

Эти суммы заложены в законопроект "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", принятый в первом чтении депутатами парламента на заседании 19 ноября. В регионе для обеспечения достижения целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов разработано 50 региональных проектов, из которых 28 региональных проектов с финансовым обеспечением, пояснили в пресс-службе.

Общий объем финансирования региональных проектов в текущем году составляет более 3,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3,5 млрд рублей, остальная часть приходится на республиканский и муниципальный бюджет, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

В целом общий объем доходов республиканского бюджета в первом чтении на 2020 год утвержден в сумме порядка 23,2 млрд рублей, расходов - в сумме 24,3 млрд рублей, дефицит - в сумме 1 млрд 94,7 млн рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме более 21 млрд рублей, на 2022 год - 20,7 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год - в сумме 21,4 млрд рублей, на 2022 год - 20,9 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2021 год предположительно составит 320,7 млн рублей, на 2022 год - 256,3 млн рублей.

Рассмотрение бюджета во втором чтении на 2020 год планируется провести на очередной сессии парламента 9 декабря. Бюджет Адыгеи на 2019 год был принят с дефицитом в 590,3 млн рублей.