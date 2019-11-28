Колыма до 2022 года потратит более 84 млн рублей на капремонт сельских домов культуры

ТАСС, 28 ноября. Власти Магаданской области намерены в 2020-2022 годах направить 84,2 млн рублей на капитальный ремонт домов культуры в сельской местности, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"По капитальному ремонту домов культуры в сельской местности Магаданской области предусмотрено из федерального бюджета в 2020 году - 17,8 млн, в 2021 году - 22,6 млн рублей, в 2022 году - 36,2 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета: 2020 год - 1,8 млн рублей, 2021 год - 2,2 млн рублей, 2022 год - 3,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Капремонт домов культуры в селах и поселках проходит в области по национальному проекту "Культура". Дома культуры в сельской местности часто являются единственными учреждениями, объединяющими в себе и театры, и концертные площадки, и музеи, и досуговые центры, и место для общения людей.

На выделенные средства планируется провести ремонт учреждений культуры села Балаганное, поселков Усть-Омчуг, Ягодное, Ола и Дукат в пяти городских округах региона.

Результаты 2019 года

С начала 2019 года область в рамках проекта "Творческие люди" (входит в нацпроект) получила из федерального центра 11 млн рублей на проведение двух больших выставок, посвященных истории Колымы, а также II международного фестиваля "Косторезное искусство народов мира", на реализацию всероссийского театрально-этнографического и духовно-нравственного проекта "На краю света" и проекта "Поединки хоров".

Кроме того, еще около 33 млн рублей региону было выделено по проекту "Культурная среда", также входящему в нацпроект. Эти средства были потрачены на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений искусств. Благодаря нацпроекту на Колыме появилась первая "модельная библиотека" - учреждение, соответствующее всем современным стандартам (стоимость проекта - почти 10 млн рублей). Кроме того, открылся первый в области виртуальный концертный зал стоимостью 5,6 млн рублей, благодаря которому колымчане могут смотреть концерты по стране, не выезжая за пределы региона.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.