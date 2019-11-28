Строительство мусороперерабатывающего завода на Колыме планируют начать в 2020 году

ТАСС, 28 ноября. Власти Магаданской области планируют в следующем году начать на территории региона строительство мусороперерабатывающего завода. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении информационной политики правительства Колымы.

Работа будет вестись по национальному проекту "Экология". По информации местных властей, начав строительство объекта в 2020 году, регион сумеет достичь к окончанию реализации нацпроекта, к 2024 году, необходимых показателей по переработке твердых коммунальных отходов.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили на совещании [в Москве] вопрос формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления в Магаданской области. Проект строительства современного межмуниципального комплекса получил поддержку министерства. Это позволит приступить к активной фазе строительства уже в следующем году", - сообщили в управлении.

Как рассказали в правительстве региона, в настоящее время завершаются работы по проектированию завода. Далее проект должен пройти государственные экологическую и градостроительную экспертизы. Источник и необходимый объем финансирования пока не разглашаются.

Предполагается, что мусороперерабатывающий комплекс будет заниматься обезвреживанием, утилизацией и размещением мусора. Планируется, что благодаря заводу в регионе удастся обрабатывать 82% всех имеющихся в Магаданской области твердых коммунальных отходов.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в стране планируется потратить 4,041 трлн рублей, в том числе 3,2 трлн - из внебюджетных источников.