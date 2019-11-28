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Нацпроект позволил в 1,5 раза увеличить объем ремонта дорог Тверской области

В этом году в регионе отремонтировали более 555 км дорог

ТАСС, 28 ноября. Более 555 км дорог отремонтировано в 2019 году в Тверской области. За счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объемы работ в 1,5 раза превысили показатели 2018 года, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона.

"В 2019 году началась реализация национального проекта, который открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объем ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. Отремонтировано более 555 км дорог", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Всего объем дорожного фонда региона в 2019 году составил более 10,9 млрд рублей. "Из них почти 2,8 млрд рублей было направлено в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ", - отметили в пресс-службе.

Муниципальные образования региона впервые в этом году получили субсидии на повышение безопасности дорожного движения. По данным пресс-службы, на дорогах местного значения установлено более 300 светофоров, 2,1 тыс. дорожных знаков, нанесено около 1,9 тыс. м разметки, оборудовано 6,7 тыс. погонных метров линий освещения.

По нацпроекту до 2024 года в Тверской области планируют отремонтировать более 1,2 тыс. км региональных дорог, свыше 260 км - в Твери. На эти цели из федерального бюджета поступит порядка 18 млрд рублей. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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