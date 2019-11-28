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В Новочебоксарске открыли детский технопарк "Кванториум"

На его создание направили более 107 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум", на создание которого направили более 107 млн рублей, начал работу в Новочебоксарске, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Кванториум" занимает более 1300 кв. м, здесь разместились шесть научных лабораторий: Биоквантум, IT-квантум, Хай-тек, Энерджиквантум, Наноквантум, Квантум дополненной и виртуальной реальности", - говорится в сообщении.

Программа каждого направления технопарка делится на два модуля: базовый курс и долгосрочная программа. На базовом курсе учащиеся осваивают навыки работы с приборами и оборудованием и работе в команде, а в рамках долгосрочной программы формируются проектные команды, результаты работы которых презентуют на региональном уровне. Авторов лучших работ направят на всероссийские и международные конкурсы и олимпиады, ежегодно "Кванториум" будет обучать не менее 800 детей.

"Кто-то из вас станет ученым, кто-то - инженером-разработчиком, врачом, профессором, предпринимателем. Мы хотим, чтобы в этой конкурентной среде вы были самыми продвинутыми и подготовленными", - цитирует пресс-служба главу республики Михаила Игнатьева.

Технопарк в Новочебоксарске открывают в рамках национального проекта "Образования" и регионального проекта "Успех каждого ребенка". Планируется, что до 2022 года в Чувашии появится еще три мобильных технопарка. Их создают в республике для обеспечения доступности технического творчества для детей из сельской местности.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЧувашия
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