Вакцинацию от пневмококковой инфекции в Адыгее прошли 800 человек из групп риска

МАЙКОП, 28 ноября. /ТАСС/. Пожилые люди, проживающие в социальных учреждениях Адыгеи, в этом году в рамках национального проекта "Демография" впервые прошли вакцинацию от пневмококковой инфекции, привито более 800 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

"Благодаря реализации нацпроекта в этом году мы сделали прививки от пневмококковой инфекции 820 пожилым людям старше 65 лет, которые проживают в приютах, домах престарелых. Все они относятся к группе риска. Такая массовая вакцинация прошла впервые", - сказал Коробко.

На эти цели было направлено 765 тыс. рублей из федерального бюджета, уточнил первый заместитель министра. По его словам, власти Адыгеи нацелены на вакцинацию части населения из групп риска за счет средств республиканского бюджета в будущем году.

Пневмококковая инфекция - это комплекс болезней бактериальной этиологии, которые проявляются гнойно-воспалительными процессами в легких, в дыхательной и нервной системах. Это опасное заболевание встречается у людей с ослабленным иммунитетом.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.