Стали известны регионы-лидеры по исполнению бюджетов на нацпроекты

ТАСС, 29 ноября. Чечня, Адыгея и Татарстан стали лидерами по исполнению бюджетов на национальные проекты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет".

Как пишет издание, в Чеченской Республике бюджет, предусмотренный на реализацию нацпроектов, освоен на 77,4% (12,8 млрд рублей в абсолютном значении), в Республике Адыгея на 75,5% (2,9 млрд рублей), в Татарстане на 72,8% (18,4 млрд рублей).

В число регионов с самым низким исполнением расходов на нацпроекты вошли Магаданская область (14,9%), ЕАО (23,6%), Дагестан (25,9%), Тверская область (26%) и Карелия (27%).

Наилучшие показатели по исполнению бюджета оказались у нацпроектов "Культура" (86,6%), "Демография" (85,2%), "Образование" (81,2%), "Наука" (76%) и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (74,8%). Хуже всего были исполнены бюджеты нацпроектов "Цифровая экономика" (24,1%), "Экология" (37,3%), "Производительность труда и поддержка занятости" (44,3%) и "Международная кооперация и экспорт" (44,3%).

Отмечается, что в 52 регионах страны средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, освоены более чем наполовину.