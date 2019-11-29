Тверская область освоила 54,7% бюджета, выделенного на нацпроекты в 2019 году

ТАСС, 29 ноября. Около 54,7% средств, выделенных на реализацию национальных проектов в 2019 году, освоили в Тверской области (по состоянию на 1 ноября). По некоторым направлениям этот показатель достигает 67,8-72,2%, сообщило министерство экономического развития региона.

Ранее РБК со ссылкой на систему "Электронный бюджет" опубликовал данные об освоении в российских регионах бюджетов, выделенных на нацпроекты. Как пишет издание, по состоянию на 8 ноября лидерами стали Чечня, Адыгея, Татарстан, Москва и Пензенская область. Так, в Чечне бюджет освоен на 77,4% (12,8 млрд рублей в абсолютном значении), Адыгее - на 75,5% (2,9 млрд рублей), Татарстане - на 72,8% (18,4 млрд рублей), Москве - 72,2% (85,5 млрд рублей), Пензенской области - 71,2% (5,6 млрд рублей). В число регионов-аутсайдеров вошли Магаданская область (14,9%), ЕАО (23,6%), Дагестан (25,9%), Тверская область (26%) и Карелия (27%).

"Министерство оперирует другими сведениями, предоставленными Управлением Федерального казначейства по Тверской области. Из них следует, что уже 1 ноября 2019 года кассовое освоение средств федерального бюджета по нацпроектам составило в Тверской области 54,7%. То есть Тверская область, как и большинство регионов России, использовала более половины выделенных средств. При этом самые высокие доли исполнения в Верхневолжье достигнуты по национальным проектам "Культура" (79,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (72,2%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (69,5%) и "Демография" (67,8%)", - говорится в сообщении.

В региональном Минэкономразвития отметили, что сотрудники уже связались с операторами портала "Электронный бюджет". "Надеемся, необходимые исправления будут внесены в ближайшее время. Дополнительно сообщаем, что, по данным на 27 ноября, в Тверской области освоено 59,4% средств федерального бюджета по нацпроектам", - добавили в ведомстве.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.