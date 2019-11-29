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В Карелии открылась первая модельная библиотека по нацпроекту "Культура"

В библиотеке разместили ткацкие станки, гончарный круг и 3D-принтер

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. В пятницу в селе Янишполе открылась первая модельная библиотека по национальному проекту "Культура". Она получила современную технику и собственную ремесленную мастерскую. Об этом ТАСС сообщила директор Кондопожской центральной районной библиотеки Антонина Ефремова.

"Это пространство с инструментами и оборудованием для тех, кто любит что-то делать своими руками. Здесь два ткацких станка. Один для гобелена, другой для шерсти, две швейных машинки, гончарный круг, 3D-принтер и 3D-ручки, верстальная машина, машинка для валяния шерсти", - рассказала она.

В библиотеке считают, что возможность заниматься ремеслом в Янишполе будет востребована у местных жителей. В ближайшее время к гончарному кругу добавится муфельная печь для обжига глиняных изделий. Уже есть волонтеры, готовые не только ткать и валять из шерсти, но и заниматься с другими людьми, желающими освоить какое-либо ремесло, в том числе индивидуально. Сейчас все станки находятся в бывшем книгохранилище, но при необходимости их перенесут в читальный зал.

Это обновленное пространство способно трансформироваться под нужды библиотеки.

Библиотека детям

Средства национального проекта (5 млн рублей) позволили уделить особое внимание детскому отделу. В сельскую библиотеку поступили очки виртуальной реальности, интерактивный стол с играми, настольный хоккей и экран для рисования на песке. Все это, надеются специалисты, привлечет маленьких читателей в библиотеку.

Впервые библиотечный фонд пополнили детские издания с дополненной реальностью: QR-коды на страницах книг при помощи планшета дадут доступ к дополнительным аудио- и видеоматериалам.

"Самое главное, чтобы эту привлекательность почувствовали дети. Если открылась такая красивая, нарядная библиотека, в которой можно найти современные книжки, в которой можно поиграть, посидеть, воспользоваться интернетом, то они [дети] придут. Дальше с игры можно выйти в книжку, здесь очаровательные сотрудники, которые направят детей в нужное направление. Может быть, мы какие-то поколения потеряли, но теперь мы явно привлечем сюда детей", - отметила директор Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина.

Курсы для библиотекарей

По словам Никишиной, национальный проект впервые за много лет позволил привлечь большой объем финансирования, который ведет к коренным изменениям в сельских и районных библиотеках. В прежние годы в Карелии уже открывались модельные библиотеки, но выделяемые средства не превышали 1 млн рублей и давали возможность только точечно решать накопившиеся проблемы.

Технические новшества, современное оборудование потребовали от библиотекарей других подходов к работе. Чтобы предложить читателям новые формы общения, сотрудники Янишпольской библиотекой проходят дистанционные курсы, разработанные Российской государственной библиотекой для современных модельных библиотек.

Книжные фонды

Книжный фонд в Янишполе обновился на 40%. Для читателей приобрели 3,2 тыс. книг, предоставили доступ к электронной коллекции книг "Литрес" и фондам Национальной электронной библиотеки. Выбор бумажных изданий делался по пожеланиям местных жителей.

По словам заведующей отделом организации методики библиотечной работы в Национальной библиотеке Карелии Натальи Фекличевой, перед тем, как формировать заявку, проводился опрос. "Опрашивались не только читатели, которые сегодня ходят в библиотеку, но и те жители, который не посещают библиотеку. Эти все интересы были учтены при комплектовании", - сказала она.

Библиотека в селе Янишполе Кондопожского района - структурное подразделение Кондопожской центральной районной библиотеки. Ежегодно ее посещают более 2,5 тыс. человек. Обновление и модернизация стали возможными благодаря нацпроекту "Культура" и в рамках выполнения поручений Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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