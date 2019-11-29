Десять новых детских садов откроют до конца года в Адыгее по нацпроекту

МАЙКОП, 29 ноября. /ТАСС/. Десять новых детских садов, строящихся по нацпроекту "Образование", откроются в Адыгее до конца года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам его участия в заседании совета глав ЮФО по вопросам реализации нацпроекта и работы органов власти по обеспечению безопасности детей.

"В республике одновременно строятся 12 детских садов, десять будут сданы в этом году, а два - в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении.

В 2019 году в Адыгее также строятся две школы, рассчитанные на 1,1 тыс. обучающихся, и одна - на 250 учеников. Кумпилов, принимавший участие в заседании в режиме видеоселектора, заявил, что контрактация по нацпроекту выполнена на 100%, а освоение средств - на 91%.

Участники заседания отметили важность улучшения материально-технической базы учебных заведений, в частности, оснащенности оргтехникой. Отдельно указано на необходимость информационной обеспеченности нацпроекта "Образование", который открывает для регионов широкие возможности в образовательной сфере.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.