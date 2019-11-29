{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Десять новых детских садов откроют до конца года в Адыгее по нацпроекту

Также в этом году в регионе строятся три школы

МАЙКОП, 29 ноября. /ТАСС/. Десять новых детских садов, строящихся по нацпроекту "Образование", откроются в Адыгее до конца года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам его участия в заседании совета глав ЮФО по вопросам реализации нацпроекта и работы органов власти по обеспечению безопасности детей.

"В республике одновременно строятся 12 детских садов, десять будут сданы в этом году, а два - в первом квартале следующего года", - говорится в сообщении.

В 2019 году в Адыгее также строятся две школы, рассчитанные на 1,1 тыс. обучающихся, и одна - на 250 учеников. Кумпилов, принимавший участие в заседании в режиме видеоселектора, заявил, что контрактация по нацпроекту выполнена на 100%, а освоение средств - на 91%.
Участники заседания отметили важность улучшения материально-технической базы учебных заведений, в частности, оснащенности оргтехникой. Отдельно указано на необходимость информационной обеспеченности нацпроекта "Образование", который открывает для регионов широкие возможности в образовательной сфере.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяСКФО
Реклама на ТАСС
В Карелии открылась первая модельная библиотека по нацпроекту "Культура"
В библиотеке разместили ткацкие станки, гончарный круг и 3D-принтер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС