Псковская область получит более 500 млн рублей на ремонт и благоустройство школ

ПСКОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают получить в 2020 году из федерального бюджета 537 млн рублей на капитальный ремонт школ и благоустройство учебных заведений, соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров в Москве. Об этом в воскресенье написал на своей странице в социальной сети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников по итогам переговоров с министром просвещения России Ольги Васильевой.

"Встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, доложил о ходе реализации нацпроектов, договорился о поддержке строительства в Псковской области новых школ (будем совместно отстаивать нашу позицию перед правительством РФ). Согласовали выделение нашей области дополнительных 537 млн рублей на капитальный ремонт трех школ и благоустройство 13 учебных заведений уже в 2020 году. Искренне благодарен Ольге Юрьевне за постоянное внимание к Псковской области и неизменную поддержку", - написал губернатор.

Работа по созданию комфортных условий в школах региона, а также по созданию в них современной образовательной среды с 2019 года ведется в Псковской области в рамках национального проекта "Образование". В начале сентября 2019 года на селекторном совещании по строительству школ и детских садов, которое проводил премьер-министр России Дмитрий Медведев, Ведерников заявил, что власти Псковской области обратились в Министерство просвещения РФ с заявкой на поддержку строительства восьми школ. Ранее власти Псковской области говорили о том, что планируют к 2024 году устранить вторую смену во всех школах региона за счет строительства новых и ремонта уже существующих учреждений. На данный момент во второй смене учатся порядка 7 тыс. ребят, посещающих порядка 30 школ на территории области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.