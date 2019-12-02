В Адыгее в начале 2020 года запустят вертолетную площадку для доставки экстренных больных

МАЙКОП, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство первой в Адыгее вертолетной площадки для доставки экстренных больных, которое ведется по нацпроекту "Здравоохранение", завершат в Кошехабльском районе республики в конце года и запустят в начале следующего. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

Ранее планировалось, что первой в республике будет открыта вертолетная площадка на крыше семиэтажного здания диагностического центра для взрослого населения на территории Адыгейской республиканской клинической больницы.

"Строительство первой в регионе вертолетной площадки на территории Кошехабльской районной больницы на завершающей стадии. Выполнены все строительно-монтажные работы, подготовлены подъездные пути, заасфальтирована дорога для автомобилей скорой помощи. Сейчас устанавливаются сигнальные огни, наносится специальная разметка для посадки вертолетов. Мы приступим к доставке экстренных пациентов в рамках нацпроекта с начала следующего года", - сказал Коробко.

На создание вертолетной площадки, которая будет работать в круглосуточном режиме, направили порядка 2 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В дальнейшем планируется построить такие площадки при каждой центральной районной больнице республики. Ожидается, что это в значительной степени поможет ускорить оказание медпомощи больным и пострадавшим в ДТП, и снизит смертность населения, пояснил первый заместитель министра.

"Мы планировали, что первой в республике будет открыта вертолетная площадка на крыше семиэтажного здания диагностического центра для взрослого населения на территории Адыгейской республиканской клинической больницы, а затем уже в Кошехабле. Однако были вынуждены поменять планы из-за недостатка средств: на нее требуется порядка 50 млн рублей, сумма для региона немалая. Уже подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, сейчас она проходит экспертизу и согласование. Федеральные средства на оплату полетов арендованных вертолетов заложены в национальном проекте "Здравоохранение", добавил собеседник агентства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в минувший вторник доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о текущих социально-экономических показателях региона, о ходе реализации национальных проектов. Руководитель республики отметил, что регион максимально вовлечен в реализацию нацпроектов, проводится интенсивная работа в социальной сфере. В частности, со следующего года будет усилена работа по первичному звену здравоохранения.

Средняя продолжительность жизни в Адыгее превысила 73 года, что выше среднероссийского показателя, и власти республики поставили задачу довести этот показатель к 2024 году до 78 лет. В минувшем году в Адыгее был зарегистрирован самый низкий за последние 25 лет показатель смертности - 12,7 случаев на одну тысячу населения. В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% - до 12,4 случая на тысячу населения. С 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года - с 65,4 до 72,6 лет.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.