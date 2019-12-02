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В Амурской области на строительство детских садов направят более 600 млн рублей

До 2021 года в рамках нацпроекта "Демография" детсады построят в селе Екатеринославка на 70 мест и в поселке Магдагачи - на 50 мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области направят более 600 млн рублей на строительство детских садов в регионе в рамках нацпроекта "Демография" до 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"До 2021 года мы построим детский сад в селе Екатеринославка на 70 мест, в поселке Магдагачи - на 50 мест. Всего до 2021 года потратим на эти цели более 609 млн рублей - это деньги областного и федерального бюджетов", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

По его словам, до 2021 года власти намерены обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей региона в возрасте от двух месяцев до трех лет. "Эта цель приоритетна, у нас уже есть опыт в этом направлении. В 2014 году мы, одни из первых регионов в РФ, ликвидировали очереди в дошкольные учреждения для детей с трех лет", - добавил Орлов.

По данным пресс-службы правительства, до конца текущего года в Амурской области по нацпроекту достроят детские сады в селе Усть-Ивановка, микрорайоне "Подсолнухи" Благовещенска и городе Белогорске. Все три учреждения рассчитаны на 120 детей.

"Общая сумма строительства трех детских садов в этом году составила 492 млн рублей. Финансируется возведение дошкольных учреждений из бюджетов трех уровней: федерального, областного и муниципального", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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