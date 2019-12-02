Минтранс: российские регионы выполнили более 97% работ по дорожному нацпроекту

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские регионы выполнили более 97% ремонтных работ, запланированных на 2019 год в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Устройство верхних слоев дорожной одежды завершено на 97%, уложено 124 млн кв. метров покрытия из плановых 128 млн. Площадь отремонтированных дорог превышает площадь 80 тыс. хоккейных площадок", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в нормативное состояние приводят как региональные трассы, так и городские магистрали - работы выполняются более чем на 6,6 тыс. объектов, ввод которых запланирован в текущем году.

При этом в Минтрансе уточнили, что доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих не только ремонт, но и содержание дорог, составляет 10,8% от общего числа госконтрактов. Ранее премьер-министр РФ давал соответствующее поручение: довести к концу 2019 года долю контрактов на принципах жизненного цикла до 10%.

Кроме того, доля контрактов с использованием новых технологий сегодня составляет 43,8% при плановом значении в 10%. Как отмечал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министерство уже создало прототип реестра новых и наилучших технологий и материалов в дорожном строительстве. В планах министерства до конца 2019 года увеличить количество инноваций в реестре с 30 до 200.

"Среди регионов-лидеров по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона - Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, Удмуртская и Чеченская Республики. Всего работы завершены или находятся на финальной стадии в 70 субъектах", - отметили в Минтрансе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.