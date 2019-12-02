В Карачаево-Черкесии по нацпроекту до 2021 года построят 13 детских садов

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют построить 13 детских садов на 1020 мест до 2021 года по нацпроекту "Демография", сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования" нацпроекта "Демография" до 2021 года планируется ввести 13 детских садов на 1020 мест, в том числе в Черкесске семь объектов на 560 мест. В Карачаевском городском округе - два учреждения на 160 мест, в трех муниципальных районах - четыре учреждения на 300 мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что строительство 11 зданий уже началось. Новые сады для детей появятся в городе Теберда, поселке Мара-Аягъы, ауле Сары-Тюз, в городе Усть-Джегута, ауле Вако-Жиле, ауле Эльбурган и городе Черкесск.

За последние пять лет в регионе открылось 52 детских сада. Согласно национальному проекту "Демография", в Карачаево-Черкесии до конца 2021 года будут построены восемь яслей. Строительство семи из них уже началось.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.