Омские лесхозы в 2020 году получат более 20 единиц новой техники

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Омская область в 2020 году в рамках национального проекта "Экология" направит 54,6 млн рублей на обновление изношенного автопарка региональных лесных хозяйств. Об этом сообщила во вторник ТАСС советник отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления лесного хозяйства Омской области Екатерина Лендел.

"В следующем году на покупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования по нацпроекту планируется выделить 54,6 млн рублей. На эти деньги будет приобретено более 20 единиц крупной лесопожарной техники", - сказала Лендел, добавив, что список приобретаемой техники еще уточняется.

По ее словам, на начало 2019 года у лесных хозяйств было 252 единицы техники. "Причем износ ее велик (более 80% - прим. ТАСС), часть подлежала списанию. В этом году в рамках нацпроекта было запланировано приобретение 56 единиц техники, 50 уже поступили в лесхозы. В профилактике и тушении лесных пожаров вся эта техника - большое подспорье", - сказала собеседница агентства.

Омская область, 42% которой составляют земли лесного фонда, получила в 2019 году на приобретение техники для лесхозов 59,9 млн рублей, еще 46 млн рублей федеральный бюджет выделил дополнительно во второй половине года. На эти средства были приобретены тракторы, автомобили для патрулирования, бульдозеры, плуги, бороны. Новые машины получил каждый из 23 омских лесхозов.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.