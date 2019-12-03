Минстрой: волонтерские организации по городской среде нужно создать в регионах к 2024 году

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Молодежные волонтерские организации в сфере создания комфортной городской среды должны появиться в каждом регионе России к концу 2024 года, на сегодняшний день они созданы в 45 субъектах РФ, сообщил во вторник замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на Международном форуме добровольцев.

"Мы говорим про 45 субъектов Российской Федерации, в которых есть молодежные общественные организации. Мы перед собой поставили задачу, чтобы в каждом субъекте у нас были такие организации, центры компетенций, чтобы в каждом субъекте принимались решения с учетом позиций вашего видения развития территорий", - сказал он, обращаясь к волонтерам.

Замминистра отметил, что задачу необходимо выполнить к 2024 году, окончанию национального проекта "Жилье и городская среда". При этом он выразил надежду, что работа по формированию комфортной городской среды продолжится и после окончания нацпроекта.

Егоров добавил, что Минстрой проводит работу с губернаторами регионов либо их заместителями для того, чтобы волонтеров привлекали к благоустройству городов.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.