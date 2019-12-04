Восемь регионов РФ не успевают перейти на новую систему обращения с отходами в 2019 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Восемь российских регионов не успевают до конца года перейти на новую систему по обращению с отходами. Об этом заявил в среду заместитель главы "Российского экологического оператора" (головной компании по управлению отходами) Алексей Макрушин в Совете Федерации.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Мы видим риски, что восемь регионов не успеют до конца года перейти на новую систему: это Владимирская, Курганская, Ульяновская, Саратовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края. Эти регионы у нас не успевают перейти на новую схему обращения с отходами", - сказал Макрушин.

Кроме того, по его словам, 18 регионов не полностью перешли на новую систему по обращению с отходами, а около 20 региональных операторов рискуют обанкротиться в связи с низкой собираемостью платежей и большой задолженностью.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.