{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скворцова отметила снижение числа абортов в России

Число абортов с 2000-х годов снизилось почти в четыре раза, до 560 тыс. в год, рассказала министр здравоохранения

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Количество абортов в России с 2000-х годов снизилось почти в четыре раза - с 2 млн до 560 тыс. в год. Об этом в среду сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международном форуме добровольцев в Сочи.

"Пик числа абортов у нас пришелся на начало 2000-х годов. Тогда в год осуществлялось более 2 млн абортов, сейчас - 560 тыс. Мы снизили почти в четыре раза. Мы сейчас счастливы от того, что по ЭКО дополнительно около 100 тыс. в год детей [рождаются]", - заявила министр.

По ее данным, за последние 15 лет при родильных домах и женских консультациях было создано 1,5 тыс. отделений и центров социальной и психологической помощи беременным женщинам - это в том числе помогает снижать число абортов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В рамках реализации проекта, в частности, планируется провести не менее 450 тыс. процедур ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
Реклама на ТАСС
В Нижегородской области открылся крупнейший в России завод по переработке вторсырья
Мощность предприятия - 20 тыс. т отходов полимеров в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС