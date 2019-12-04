Скворцова отметила снижение числа абортов в России

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Количество абортов в России с 2000-х годов снизилось почти в четыре раза - с 2 млн до 560 тыс. в год. Об этом в среду сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международном форуме добровольцев в Сочи.

"Пик числа абортов у нас пришелся на начало 2000-х годов. Тогда в год осуществлялось более 2 млн абортов, сейчас - 560 тыс. Мы снизили почти в четыре раза. Мы сейчас счастливы от того, что по ЭКО дополнительно около 100 тыс. в год детей [рождаются]", - заявила министр.

По ее данным, за последние 15 лет при родильных домах и женских консультациях было создано 1,5 тыс. отделений и центров социальной и психологической помощи беременным женщинам - это в том числе помогает снижать число абортов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В рамках реализации проекта, в частности, планируется провести не менее 450 тыс. процедур ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.