В Улан-Удэ по нацпроекту в течение двух лет построят пять школ на 2,6 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 5 декабря. /ТАСС/. Национальный проект "Образование" позволит до 2022 года построить в Улан-Удэ, где есть школы с обучением в три смены, пять общеобразовательных учреждений на 2,5 тыс. мест, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Городу выделены средства в рамках национального проекта "Образование". Строительство новых образовательных учреждений на 2,5 тыс. мест позволит решить проблему третьей смены в нескольких школах, в том числе в районе Левобережья", - сказали в мэрии, уточнив, что общая сумма выделенных средств из федерального бюджета - более 2,6 млрд рублей.

Строительство пристроя на 216 мест к гимназии №33 для учеников 9-11 классов уже завершено. "Сейчас там заканчивается работа по оснащению оборудованием, занятия начнутся сразу после новогодних каникул. До конца года будет возведено новое здание школы №25, сейчас на объекте ведутся отделочные работы", - пояснили в пресс-службе.

В следующем учебном году начнутся занятия в новом пристрое одной из старейших улан-удэнских учреждений образования - школе №49: там появится возможность обучаться еще 350 ученикам, это разгрузит образовательное учреждение, находящееся в спальном Октябрьском районе Улан-Удэ. "В настоящее время возводятся фундамент будущего здания, подпорная стена, идет работа с инженерными коммуникациями", - уточнили в пресс-службе. К концу 2020 года построят новое здание школы №40 на 450 мест. Прежнее было признано аварийным и снесено. Также в следующем году начнется строительство большой школы в районе Левобережья, на 1275 мест. "На возведение этого объекта выделено более 1,4 млрд рублей, школа откроет свои двери в 2021 году", - добавили в мэрии.

Бурятия - один из российских регионов, где не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену. В регионе около 1 тыс. детей учатся в третью смену из-за нехватки образовательных учреждений.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.