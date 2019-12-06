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В омских колледжах в рамках нацпроекта до конца года откроют десять мастерских

Для реализации проекта из федерального и регионального бюджетов направили более 80 млн рублей

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Омские автотранспортный и аграрно-технологический колледжи до конца этого года откроют в рамках нацпроекта "Образование" десять мастерских, которые позволят подготавливать специалистов с использованием современного оборудования, сообщается на сайте правительства Омской области. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено более 80 млн рублей.

"В автотранспортном и аграрно-технологических колледжах в рамках нацпроекта "Образование" до конца года откроются десять ультрасовременных мастерских, в которых студенты смогут на новом качественном уровне изучать программирование, информационные системы, сетевое администрирование, заниматься исследованиями в рамках агрономии, ветеринарии и геномной инженерии", - говорится в сообщении.

Автотранспортный колледж на оснащение мастерских получил из федерального и регионального бюджетов 32,5 млн рублей. "Использование такого уровня учебно-лабораторного оборудования, конечно, отразится на всем содержании образовательных программ среднего профессионального образования как в части теоретической подготовки, так и формирования первичных профессиональных навыков. Всего мы планируем организовать проведение 65 новых лабораторных работ и практических занятий, в том числе в режиме электронного обучения", - цитирует пресс-служба директора автотранспортного колледжа Леонида Гурьяна.

Студенты аграрно-технологического колледжа, помимо распространенных направлений "Ветеринария", "Агрономия", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", получат уникальную, единственную в Омской области лабораторию "Геномная инженерия", в которой будут проходить подготовку лаборанты-фитопатологи и ГМО-агрономы. Эта же площадка будет в дальнейшем использована для подготовки участников Junior Skills чемпионата "Молодые профессионалы". Покупка оборудования для аграрного колледжа обошлась в 41,2 млн рублей. Еще 7,1 млн рублей регион дополнительно выделил на ремонт помещений всех десяти мастерских.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В рамках программы "Молодые профессионалы" в регионах РФ планируется увеличить количество мастерских, оборудованных современной материально-технической базой, с 700 в 2019 году до 5 тыс. в 2024 году.

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