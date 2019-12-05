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Десятки социальных объектов построили в КБР за 2019 год по нацпроектам

Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составил 5455,8 млн рублей

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) построили около 20 ясельных блоков, спортивные объекты, водопроводные сети в нескольких населенных пунктов и благоустроили сотни дворовых и общественных территорий в 2019 году по различным национальным проектам. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы "контрольного часа", который провел глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня глава КБР Казбек Коков провел "контрольный час" с руководством и членами правительства республики. В числе главных тем - исполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных составляющих национальных проектов. Отмечено, что по линии региональных составляющих нацпроектов на 1 декабря завершено строительство и получено разрешение на эксплуатацию 18 блоков-яслей для детей в возрасте до трех лет, мини-футбольного поля в селении Аушигер, стадиона в Атажукино, фельдшерско-акушерского пункта на хуторе Саратовское, водоснабжения в селение Сармаково", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в рамках регионального проекта "Чистая вода" построены водопроводные сети в сельских поселениях Белоглинское и Дальнее. Кроме того, в 123 объектах здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной сферы проведено дооснащение транспортом, оборудованием и инвентарем. Благоустроены 145 дворовых и 28 общественных территорий.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука". Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составит 5455,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн, из республиканского - 128,4 млн.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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